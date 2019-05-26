Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети». Пост опубликован в ее Instagram.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни», — написала она.

Абрамова также поблагодарила друзей и подписчиков за поддержку и поздравила всех финалистов с победой, отметив, что они стали ее лучшими друзьями.

24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил, что по решению жюри победителями шестого сезона «Голос. Дети» стали все финалисты — Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. По его словам, судьи обсудили все варианты и решили, что не могут в данной ситуации проводить повторное голосование.

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.