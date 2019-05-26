Чиновники смогут получать надбавки за наставничество

Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество. Минтруд уже направил проект соответствующего постановления во все заинтересованные ведомства.

Максимальное вознаграждение за безупречное обучение новичка для начальника отдела в министерстве составит чуть меньше 2 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в Минтруде. Также чиновники смогут получить за наставничество похвалу и благодарность начальства, отметил собеседник журналистов. Один чиновник может стать наставником максимум для пяти человек, говорится в документе.

Срок наставничества может составлять от месяца до года, но обычно приравнивается к испытательному сроку — три месяца.

Подробнее читайте в материале «Известий» 27 мая.