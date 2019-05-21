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Песков объяснил повышение зарплат чиновникам Кремля и Белого дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудникам администрации президента восстановили докризисные зарплаты и объяснил, почему это было сделано.

«Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те, что урезали. Тогда решение было связано в связи с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет профицитный», — сказал официальный представитель Кремля журналистам во вторник, 21 мая.

Ранее о том, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства подняли зарплаты на 10% сообщило РБК. Они были урезаны на такую же величину 1 мая 2015 года указом главы государства Владимира Путина.

Как отмечает издание, возвращение заработка чиновникам анонсировано не было.

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