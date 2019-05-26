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Уткин назвал тренера «Барселоны» физруком и пустым местом

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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
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Футбольный комментатор Василий Уткин назвал «Барселону», проигравшую «Валенсии», беспомощной командой. И игроки, и тренер клуба, по его мнению, ничего из себя не представляют.

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По мнению журналиста, раскрученный игрок команды Лионель Месси, о котором много говорят, по факту ничего не выиграл. Жерара Пике «даже в «Манчестер Юнайтед» в свое время не взяли», а сейчас у него «вообще один бизнес на уме», отметил комментатор.

«Тренер у «Барсы» — так вообще пустое место. Физрук», — цитирует Уткина «Газета.Ру».

Ликование победившей в игре с этим клубом «Валенсии» также вызвало неудомение Уткина.

«Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе», — отметил он.

25 мая «Валенсия» обыграла «Барселону» в финале кубка Испании со счетом 1:2.

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