Уткин назвал тренера «Барселоны» физруком и пустым местом

Футбольный комментатор Василий Уткин назвал «Барселону», проигравшую «Валенсии», беспомощной командой. И игроки, и тренер клуба, по его мнению, ничего из себя не представляют.

По мнению журналиста, раскрученный игрок команды Лионель Месси, о котором много говорят, по факту ничего не выиграл. Жерара Пике «даже в «Манчестер Юнайтед» в свое время не взяли», а сейчас у него «вообще один бизнес на уме», отметил комментатор.

«Тренер у «Барсы» — так вообще пустое место. Физрук», — цитирует Уткина «Газета.Ру».

Ликование победившей в игре с этим клубом «Валенсии» также вызвало неудомение Уткина.

«Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе», — отметил он.

25 мая «Валенсия» обыграла «Барселону» в финале кубка Испании со счетом 1:2.