Немцы в городе: в Подмосковье в очередной раз прошел VAGBURG

Янгтаймер — это автомобиль, выпущенный не ранее чем за 20 лет, но не позднее, чем за 30 лет до текущей даты, и имеющий очевидные перспективы стать классик-каром по достижении 30-летнего возраста. VW Golf II — ярко-желтый пример одного из таких янгтаймеров