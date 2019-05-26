Немцы в городе: в Подмосковье в очередной раз прошел VAGBURG

25 мая состоялось одно из самый масштабных событий автомобильного сообщества — автофестиваль VAGBURG. О том, как прошло мероприятие, — смотрите в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В этом году поклонники и владельцы автомобилей крупнейшего европейского концерна Volkswagen Audi Group собрались в 13-й раз. Вновь на одной площадке разместились как профессионалы — тюнинг-ателье и производители автомобильных запчастей, так и простые обыватели — любители и владельцы немецких авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
История ежегодного Vag Fest началась в 2007 году. В первой всероссийской встрече «ваговодов», которая прошла 15 сентября на аэродроме Тушино, приняли участие всего 120 автомобилей. С тех пор интерес к мероприятию постоянно увеличивается, вместе с ним растет и количество участников праздника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
В этом году VAGBURG прошел на новой площадке в национальном конном парке «Русь». На территории в 250 га разместилось более 2 тыс. автомобилей VW, Audi, Seat, Porsche и Skoda
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Самой часто встречающейся моделью стала настоящая легенда Volkswagen — VW Golf всех поколений, кузовов и комплектаций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Были и уникальные «экспонаты». Например, в единичном экземпляре на фестивале присутствовал спорт-купе VW Karmann-Ghia Typ 14 в кузове кабриолет, выпущенный в конце 1960-х
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Для гостей и участников фестиваля были организованы лаунж-зоны, маркет-плейс, парк аттракционов, кальянная, вейпшоп, проходили различные мастер-классы, множество фудтраков были готовы накормить и напоить даже самую искушенную публику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Также можно было просто отдохнуть на природе, поваляться на траве, послушать музыку, поучаствовать в паблик-токах, покататься на картинге, выбрать лучшие авто фестиваля и даже выиграть свой «прокачанный» VAG-мобиль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
По старой доброй европейской традиции многие приезжают на подобные мероприятия не только пообщаться, но и найти полезные контакты или... продать ненужные запчасти. Конечно же, на автомобиль семейства VAG
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
На центральной площади фестиваля и ведущим к ней аллеям была организована специальная выставочная зона SELECTED. Там разместились автомобили, которые, по мнению организаторов, заслуживают повышенного внимания — стенсовые авто, лучшие реставрационные проекты ретромобилей и с любовью восстановленные янгтаймеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Янгтаймер — это автомобиль, выпущенный не ранее чем за 20 лет, но не позднее, чем за 30 лет до текущей даты, и имеющий очевидные перспективы стать классик-каром по достижении 30-летнего возраста. VW Golf II — ярко-желтый пример одного из таких янгтаймеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Многие приехали на Vag Fest с детьми, но еще больше сами на какое-то время вернулись в детство, зайдя на территорию, отведенную под вольеры контактного зоопарка. Пони, овцы, козы, домашние птицы, страусы, верблюды, еноты, ослики — какие только домашние и экзотические животные не живут на территории парка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Однако любимицами публики стали коровы. Холеные «буренки» пребывали в отличном расположении духа, были крайне общительны, ели с рук, подставляли бока и головы, чтобы их почесали и погладили, а самых понравившихся — даже облизали
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Среди автомобилей приз зрительских симпатий определенно достался этому двухцветному VW Käfer (VW Beetle)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Владелец восстанавливал авто, тщательно подбирая каждую деталь и материалы. Даже отделка салона была сшита в США на заказ из тех же материалов, что и раньше использовали немцы в VW
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Двигатель объемом 1,4 л заводится с полуоборота и работает как часы. С характерным для всех «жуков» того времени «стрекотанием»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Несколько площадок были выделены для зон партнеров автофестиваля. Там были представлены различные тюнинг-ателье, компании, занимающиеся детейлингом и прочими «финтифлюшками» для доработки внешнего вида VAG-мобиля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Были и мастерские с громкими именами и более серьезной специализацией — установка допоборудования, доработка и усовершенствование коробки передач, форсирование и чип-тюнинг двигателя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
Далеко не на всех представленных на VAGBURG авто можно ездить каждый день. Некоторые — слишком быстрые, а некоторые — стильные, но очень низкие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская
А вот на этом VW Transporter, наоборот, ездить часто можно и нужно. А лучше — переехать в него жить и отправиться в путешествие
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