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В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

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Фото: TASS/Zuma/Jonathan Alcorn
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В американском штате Аризона по делу о хищении арестован Кийя Морган, бывший менеджер автора комиксов Marvel Стэна Ли, сообщает Associated Press (AP).

Прокуратура Лос-Анджелеса выдала ордер на заключение мужчины под стражу. Его обвиняют также в подлоге и незаконном обогащении в ущерб своему бывшему работодателю. Следствие считает, что Морган пользовался положением руководителя и присвоил себе порядка $262 тыс., которые Ли заработал за счет раздачи автографов в мае 2018 года.

Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет после того, как был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Еще до кончины писателя его дочь запретила Моргану приближаться к отцу, положением и состоянием которого тот якобы пользовался. Женщина также была уверена, что помощник Стэна Ли пытался присвоить его бизнес себе.

Стэн Ли является автором и соавтором таких персонажей, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Могучий Тор, Невероятный Халк, Черная пантера, Железный человек, Сорви-Голова и многих других.

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