В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Главный арбитр в матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии забил гол в ворота клуба «Харкемасе Бойз» и засчитал его.

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) May 25, 2019

В результате атаки футболистов команды «Хоек» мяч несколько раз срикошетил и угодил в судью. Отлетев от него, он пересек линии ворот. Футболисты возмутились, однако рефери все-таки засчитал гол, пишет «Советский спорт».

29 апреля стало известно, что тренер футбольного клуба «Лидс» Марсело Бьелса заставил своих игроков намеренно пропустить гол в матче с «Астон Виллой» 45-го тура чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.