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В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

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Фото: twitter.com/HarkemaseBoys
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Главный арбитр в матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола в Голландии забил гол в ворота клуба «Харкемасе Бойз» и засчитал его.

В результате атаки футболистов команды «Хоек» мяч несколько раз срикошетил и угодил в судью. Отлетев от него, он пересек линии ворот. Футболисты возмутились, однако рефери все-таки засчитал гол, пишет «Советский спорт».

29 апреля стало известно, что тренер футбольного клуба «Лидс» Марсело Бьелса заставил своих игроков намеренно пропустить гол в матче с «Астон Виллой» 45-го тура чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.

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