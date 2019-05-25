Девочка 11 лет отбила мать от грабителя в Аргентине

Девочка 11 лет помогла матери прогнать мужчину, который пытался похитить мопед в Аргентине.

Инцидент произошел вечером в среду, 22 мая, в Буэнос-Айресе и попал на камеры видеонаблюдения, пишет издание Daily Mail. На кадрах видно, как мужчина подбегает к женщине и пытается столкнуть ее с мопеда. Девочка стояла неподалеку на лестнице здания.

Спустя несколько секунд она набросилась на злоумышленника и ударила его по лицу. Затем мать девочки схватила мужчину за рубашку и оттолкнула его. В результате непродолжительной борьбы преступник сбежал. Полиция ведет розыск злоумышленника.

Полицейским в Лондоне ранее разрешили таранить машинами уличных грабителей на мопедах.