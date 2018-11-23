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Полицейским Лондона разрешили таранить машинами уличных грабителей на мопедах

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Фото: Global Look Press/Stephen Chung
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В Лондоне полицейские стали таранить патрульными автомобилями грабителей на мопедах. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что в городе за последние несколько лет сильно возросло количество грабежей, при которых преступники пользуются угнанными мопедами. Злоумышленники подъезжают к жертве и, угрожая расправой, требуют отдать деньги и мобильные устройства. После ограбления преступники быстро скрываются. Опознать их было невозможно из-за мотоциклетных шлемов, а задержать с помощью тарана полицейские не решались из-за опасений обвинений в чрезмерном применении силы.

Агентство отмечает, что полиция решила сменить тактику борьбы с уличными грабежами. Правоохранители прошли подготовку, благодаря которой они смогут при погоне таранить мопеды грабителей и при этом не причинять им вреда.

В полиции также заявили, что данная тактика полностью соответствует закону. При этом для борьбы с грабителями на мопедах Скотленд-Ярд проводит специальную операцию «Венеция».

14 ноября сообщалось, что в Минводах продавец прогнала вооруженных грабителей. На видео, размещенном в Сети, видно, как женщина прогоняет налетчиков шваброй.

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