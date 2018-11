Полицейским Лондона разрешили таранить машинами уличных грабителей на мопедах

В Лондоне полицейские стали таранить патрульными автомобилями грабителей на мопедах. Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что в городе за последние несколько лет сильно возросло количество грабежей, при которых преступники пользуются угнанными мопедами. Злоумышленники подъезжают к жертве и, угрожая расправой, требуют отдать деньги и мобильные устройства. После ограбления преступники быстро скрываются. Опознать их было невозможно из-за мотоциклетных шлемов, а задержать с помощью тарана полицейские не решались из-за опасений обвинений в чрезмерном применении силы.

Chief Inspector Jim Corbett: “To mitigate risk to the public & also offenders, we use a range of tactics including tactical contact. There has been a significant reduction in motorcycle & scooter crime with a decrease of 10,974 offences to date this year in comparison to 2017” pic.twitter.com/w1JE86WVkS