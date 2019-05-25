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Путин заверил лидеров африканских стран в поддержке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В День Африки президент России Владимир Путин заверил лидеров африканских стран в поддержке их усилий по преодолению кризисов и борьбе с терроризмом. Текст соответствующей телеграммы в субботу, 25 мая, опубликовали на официальном сайте Кремля.

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Путин поздравил глав государств и правительств Африки с праздником, который, по его словам, символизирует «единство и взаимовыручку народов континента, их стремление к независимости, миру и процветанию».

«В России всемерно поддерживают усилия африканских партнеров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности», — говорится в послании российского президента.

Путин выразил стремление к наращиванию дружественных отношений между Россией и африканскими странами. По его словам, этому должны поспособствовать запланированные на октябрь саммит Россия – Африка и экономический форум в Сочи.

25 мая отмечается годовщина создания Организации африканского единства (Африканский союз). Это объединение было основано в 1963 году на первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе.

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