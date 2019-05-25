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Эрнст объявил победителя шоу «Голос.Дети»

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал победителей шоу «Голос.Дети». Ими стали все участники, вышедшие в финал шестого сезона проекта, сообщает «РИА Новости».

По словам Эрнста, создатели шоу решили, что повторное голосование невозможно, поэтому присудили победу всем девяти финалистам. Таким образом, победителями объявлены Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Каждый из них получит приз — миллион рублей, сообщил ведущий телешоу Дмитрий Нагиев.

Итоги проекта пришлось пересмотреть после того, как зрители выразили сомнения в честности голосования, в результате которого победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Расследование показало наличие внешнего воздействия на ход голосования, поэтому его результаты были аннулированы.

В итоговом эпизоде шоу, который вышел на экраны 24 мая, Микелла Абрамова не участвовала, хотя приглашены были все финалисты.

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