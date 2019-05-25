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Все финалисты шоу талантов «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей

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Все финалисты шоу талантов «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей. Об этом в эфире программы сообщил ведущий Дмитрий Нагиев.

В свою очередь генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил, что победителями конкурса признаны все финалисты шоу.

По его словам, были рассмотрены все возможные варианты, но в сложившейся ситуации не получилось провести повторное голосование. В результате все девять финалистов были объявлены победителями и получили призы, пишет «РИА Новости».

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» в финал вышли Ержан Максим, Нино Чеснер, Микелла Абрамова, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер.

Эрнст также заверил, что в будущем году состоится очередной, седьмой сезон шоу.

В шестом сезоне музыкального проекта «Голос. Дети» победила десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка. Расследование показало факт внешнего воздействия на ход голосования, в результате этого было принято решение аннулировать результаты.

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