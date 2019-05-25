На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, оно длилось около 4 минут и 30 секунд. В результате лава и раскаленные камни распространились на расстояние 3 км от кратера. Зона радиусом в 4 км в настоящий момент перекрыта.

Густой пепел выпал над девятью близлежащими деревнями. Как отмечает агентство, несколько рейсов международного аэропорта Бали были отложены или отменены.

Крупное извержение этого вулкана произошло в 2017 году. Эвакуированными оказались около 100 тыс. жителей. Международный аэропорт Нгурах-Рай был закрыт на протяжении трех дней. В 1963 году в результате извержения Агунга погибли более 1,5 тыс. человек, около 100 тыс. лишились своих домов.

10 апреля сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла.