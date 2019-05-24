Более 100 т яблок на 5 млн рублей уничтожили в Псковской области

Псковская таможня при силовой поддержке СОБРа задержала и уничтожила 103,5 т яблок. Стоимость уничтоженного груза превышает 5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Во второй декаде мая было задержано девять транспортных средств с польскими фруктами и яблоками, страну происхождения которых установить не удалось. Все грузы везли с территории Белоруссии без сопроводительных документов. Обнаружить нарушения удалось в результате проведения на южных дорогах региона действий по недопущению перемещения сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля Россельхознадзор временно запретил ввозить свежие яблоки и груши из Белоруссии. Решение принято в связи с тем, что в Россию через территорию республики может поставляться продукция из санкционных стран. Ограничения на поставки яблок и груш из Республики Беларусь будут действовать до урегулирования сложившейся ситуации.