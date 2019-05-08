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Около 20 т яблок из Белоруссии уничтожили в Псковской области

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В Псковской области сотрудники таможни задержали автомобиль из Белоруссии, на котором пытались ввезти в Россию яблоки неустановленного происхождения.

Незаконный груз был обнаружен во время досмотра грузовика в районе населенного пункта Усвяты. У водителя большегруза не оказалось документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение фруктов, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.

Общий вес яблок составил 19,7 т. Их изъяли из оборота и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже в соответствии с законодательством. Нарушитель будет оштрафован.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля Россельхознадзор временно запретил ввозить свежие яблоки и груши из Белоруссии.

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