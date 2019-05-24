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В США начали строить атомную подводную лодку нового поколения

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Фото: navaltoday.com
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В США началось строительство первой стратегической подводной лодки класса Columbia. Об этом сообщил в пятницу, 24 мая, интернет-портал Naval Today.

Отмечается, что работы по строительству субмарины нового поколения начались в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) на верфи компании Huntington Ingalls Industries.

Рабочие приступили к нарезке стальных листов при помощи плазменных установок, из которых позже создадут корпус подлодки, пишет «Газета.Ру».

Атомные подлодки с баллистическими ракетами класса Columbia придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio, принадлежащим к третьему поколению и составляющим сейчас основу стратегических наступательных ядерных сил США.

24 апреля стало известно, что министерство обороны США заключило контракт на сумму $745 млн на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны. Соглашение было подписано с VT Halter Marine Inc.

Ледокол будет спроектирован в рамках программы Polar Security Cutter (PSC), по которой планируется построить три подобных корабля среднего и тяжелого класса на смену двум устаревшим ледоколам.

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