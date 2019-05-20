Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

Командование военно-морских сил США инициировало расследование в отношении членов экипажа подводной лодки USS Florida. Причиной стало обнаружение записей, в которых содержались непристойные комментарии и оскорбительные шутки о сослуживицах.

Как минимум два члена экипажа уволены из армии, пишет портал Military.com. Еще несколько (точное число не раскрывается) привлечены к дисциплинарной ответственности.

Документы, из-за которых начато расследование, найдены во внутренней компьютерной сети летом 2018 года. Один из них оказался «рейтингом» женщин, служащих на подлодке, по сексуальной привлекательности, во втором содержались непристойные пояснения и комментарии к нему. Документы регулярно обновлялись.

USS Florida — вторая в США субмарина, на которой служат женщины. На момент обнаружения списков их было 32 (из 173 членов экипажа), большинство — рядовые, семь — в офицерских званиях.

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат. Кроме того, выяснилось, что командир судна и его заместитель неоднократно вступали во внеслужебные отношения с женщинами на борту.