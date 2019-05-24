Фестиваль суперкаров UNLIM 500+ пройдет в Подмосковье 1-2 июня

Дрэгстрип «Аэродром Быково» второй раз примет у себя фестиваль суперкаров UNLIM 500+. В этом турнире соревнуются в скорости автомобили мощностью более 500 л.с. В числе участников такие суперкары, как Lamborgini, Ferrari, Porshe, и др. Очную борьбу быстрейших авто вы сможете увидеть вживую 1 и 2 июня на трассе в Быково. «Известия» — главный информационный партнер фестиваля.