Первую Библию на русском языке печатника Федорова выставят на торги в Петербурге

Острожская Библия (первая на русском языке) первопечатника Ивана Федорова станет одним из главных лотов на торгах, проводимых Российским аукционным домом в Санкт-Петербурге 1 июня. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба организации.

«Одним из самых интересных лотов станет указанное издание Библии, которое оценивается в 500–550 тыс. рублей. Острожская Библия была издана в количестве 1–1,5 тыс. экземпляров, она относится к числу книжных памятников национального значения, то есть издание нельзя вывозить за границу», — цитирует ТАСС выдержку из сообщения.

Острожская Библия была издана первопечатником Иваном Федоровым в 1581 году. Она стала первой в своем роде, изданных в России.

Кроме того, сообщается, что на аукцион выставлен 341 лот. Это издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей, описания стран и городов, автографы, гравюры, литографии, плакаты, а также коллекционные виниловые пластинки и киноафиши. Диапазон начальных цен — от 1 тыс. до 1,2 млн рублей.

Самым дорогим изданием аукциона станет последнее прижизненное издание поэта Марины Цветаевой: сборник «После России. 1922–1925», который оценивают в 1,2–1,5 млн рублей.

В этом году на аукционе впервые будут представлены коллекционные виниловые пластинки. Так на торгах будет оригинальный английский бокс-сет всех 13 альбомов группы Queen. Комплект подписан всеми четырьмя участниками группы, включая вокалиста Фредди Меркьюри. Оценочная цена лота составляет 400–450 тыс. рублей.

Ранее 28 апреля сообщалось, что обнаружено местонахождение украденной из библиотеки Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 400-летней Библии.