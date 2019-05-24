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Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии. Такого наказания потребовал прокурор в ходе заседания суда итальянского города Павия в пятницу, 24 мая.

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Кроме того, сторона обвинения намерена обратиться с запросом о передаче под суд одного из командующих Национальной гвардии Украины, который был командиром Маркива в день гибели журналиста, сообщает агентство ANSA.

До сегодняшнего дня Маркив, задержанный в Италии в 2017 году, был единственным подозреваемым в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка Донецкой области ровно пять лет назад. О том, что огонь в тот день велся с позиций украинской армии, рассказал французский журналист Вильям Рогелон, которому удалось выжить во время обстрела.

За неделю до гибели иностранца, 17 июня 2014 года, во время минометного обстрела под Луганском на востоке Украины погибли журналисты ВГТРК (телеканал «Россия 24») Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Тогда представители ОБСЕ, Human Rights Watch и Союза журналистов России осудили действия украинской армии, которые используют оружие против представителей СМИ, а российские политики уверены, что журналисты были убиты преднамеренно.

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