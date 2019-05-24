Психологи рассказали школьникам, как не нервничать на ЕГЭ

В преддверии ЕГЭ психологи назвали три способа снятия стресса. Когда нервы на пределе, специалисты советуют сделать пару глотков воды. Несколько глубоких вдохов и медленных выдохов быстро помогут успокоиться. Еще один проверенный метод — мысленно перенестись в спокойное место, например, на берег моря или в тихий лес. Эти приемы снизят волнение, и мозг снова сможет работать.