Башкирские студенты представили метод выявления агрессивных людей

Студенты Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета представили работу «Использование нейронных сетей для мониторинга девиантного поведения» на всероссийском конкурсе студенческих идей «Шаг в будущее – 2019».

По утверждению дипломантов, программа способна проводить видеомониторинг буйных людей с выраженным агрессивным и противоправным поведением, информирует «МедиаКорСеть».

Ранее бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей создали специалисты из Центра нейротехнологий сна и бодрствования, а также Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. EcoSleep представляет собой коробочку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.