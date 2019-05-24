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В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Запрет на уличные табло с курсом обмена валют начал действовать в России. Соответствующее указание появилось на сайте Центробанка (ЦБ) 23 апреля и вступило через 30 дней после опубликования.

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Теперь информацию о курсах можно будет устанавливать только внутри банковских отделений. При этом запрет не распространяется на остальную информацию, в частности, о видах валют, которые можно обменять.

Предполагается что эта мера поможет бороться с нелегальными обменными пунктами, сообщает 24 мая RT.

Указание разработано в соответствии с поправками в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», принятыми ранее. Они позволяют ЦБ устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.

18 декабря президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Также документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли (репо). Ранее совершать такие операции могли только банки.

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