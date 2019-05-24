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Липпи вновь стал главным тренером сборной Китая по футболу

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Бывший главный наставник итальянского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Марчелло Липпи новь возглавил национальную сборную Китая спустя четыре месяца после отставки. Об этом сообщили на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации (CFA).

«Мы убеждены в том, что Липпи и его помощники сделают всё возможное для китайской мужской сборной по футболу. Они помогут реализовать нашу мечту — пройти отборочный раунд к чемпионату мира 2022 года», — приводит RT сообщение CFA.

71-летний специалист возглавлял сборную Китая по футболу с 2016 года по январь 2019 года, после чего оставил свой пост. Главным тренером команды стал Фабио Каннаваро, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, пишет «Газета.ру». Однако он подал в отставку по прошествии двух матчей, в которых команда проиграла сборным Таиланда и Узбекистана.

Во главе с Липпи Китай выходил в четвертьфинал Кубка Азии 2019 года, пишет «Спорт-Экспресс». На самом турнире подопечные итальянца вышли в плей-офф, заняв второе место в группе со сборными Южной Кореи, Киргизии и Филиппин. В четвертьфинале игроки национальной сборной Китая проиграли иранцам со счетом 0:3.

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