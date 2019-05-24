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Искусственный интеллект заставит «заговорить» Мону Лизу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российские разработчики из лаборатории искусственного интеллекта компании Samsung в Сколково представили нейросеть, заставившую изображения человека реалистично двигаться. Об этом сообщает телеканал «360».

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Система, разработанная специалистами Егором Захаровым, Александром Шишеем, Егором Бурковым и Виктором Лемпицким, получила название Fewshot learning и способна воссоздавать движения головы по нескольким фотографиям.

Уточняется, что для лучшего эффекта необходимо иметь в распоряжении 32 снимка изменяемой персоны, однако система способна справиться и при меньшем количестве изображений и создать модель движущейся и говорящей головы даже на основе одного портрета, например «Моны Лизы» итальянского живописца Леонардо да Винчи. Видеозапись с демонстрацией результата опубликована на YouTube-канале одного из разработчиков Егора Захарова.

10 мая сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Суверенный фонд России и Государственный Эрмитаж представят выставку произведений современных художников из разных стран «Искусственный интеллект и диалог культур» в дни проведения Петербургского международного экономического форума – 2019 .

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