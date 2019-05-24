Прямой эфир

Таллин и Санкт-Петербург свяжет скоростной поезд

0
Фото: ru-railway.livejournal.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee и совместно РЖД планируют запустить скоростной поезд между Таллином и Санкт-Петербургом, рассказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в интервью «Радио 4».

«Если скоростной поезд в Санкт-Петербург будет запущен, то изменится и маршрут поезда в Москву, который будет ходить через Псков», — сказал Лайдвеэ, его слова приводит ТАСС в пятницу, 24 мая.

Предполагается, что вся поездка в одну сторону займет 4,5 часа, включая пограничный контроль, который будет осуществляться на ходу. Стоимость билета на такой поезд будет выше, чем на автобус, но ниже, чем на самолет.

Как пояснил Лайдвеэ, стороны уже сформировали рабочие группы для изучения целесообразности нового скоростного маршрута.

Ранее в мае сообщалось, что в России в 2022 году могут появиться ж/д вагоны с аромадизайном. К примеру, утром для пассажиров будет распространяться запах свежесваренного кофе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
Путь к причалу: как железнодорожники помогают развивать порты Санкт-Петербурга
Чтобы наращивать грузооборот, торговым гаваням нужна поддержка транспортников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017