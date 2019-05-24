Таллин и Санкт-Петербург свяжет скоростной поезд

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee и совместно РЖД планируют запустить скоростной поезд между Таллином и Санкт-Петербургом, рассказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в интервью «Радио 4».

«Если скоростной поезд в Санкт-Петербург будет запущен, то изменится и маршрут поезда в Москву, который будет ходить через Псков», — сказал Лайдвеэ, его слова приводит ТАСС в пятницу, 24 мая.

Предполагается, что вся поездка в одну сторону займет 4,5 часа, включая пограничный контроль, который будет осуществляться на ходу. Стоимость билета на такой поезд будет выше, чем на автобус, но ниже, чем на самолет.

Как пояснил Лайдвеэ, стороны уже сформировали рабочие группы для изучения целесообразности нового скоростного маршрута.

Ранее в мае сообщалось, что в России в 2022 году могут появиться ж/д вагоны с аромадизайном. К примеру, утром для пассажиров будет распространяться запах свежесваренного кофе.