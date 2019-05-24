Исследовательский проект Баженова «Как устроен мир» вернется на РЕН ТВ

Для чего выкапывают мертвецов? Как и зачем вызывают дух Гагарина? Как сохранить тепло под снегом? Как очистить воду с помощью… змеи? Ответы на вопросы даст Тимофей Баженов в программе «Как устроен мир». Экстремальный исследовательский проект возвращается на РЕН ТВ!

Главный специалист по выживанию лично бросит вызов беспощадным стихиям и наглядно покажет, как спасти свою жизнь.