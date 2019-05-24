У скорой помощи появятся «чёрные ящики»

В машинах медиков планируют установить аудиорегистраторы. Соответствующий закон внесут на рассмотрение нижней палаты парламента. По мнению авторов инициативы аудиозапись существенно упростит процедуру отчетности. Сейчас добровольное согласие пациентов и их близких оформляют письменно. Медики также на бумаге пошагово фиксируют свои действия. В госдуме выразиили надежду, что чёрные ящики помогут сохранить драгоценное время для спасения жизней.