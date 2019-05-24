На Эвересте образовалась пробка из людей
На вершине самой высокой горы толпы желающих покорить высоту. Хорошая погода спровоцировала подъём на Эверест большого количества альпинистов. Из желающих покорить гору выстроилась очередь в 200 человек, люди стояли на холоде несколько часов.
На вершине самой высокой горы толпы желающих покорить высоту. Хорошая погода спровоцировала подъём на Эверест большого количества альпинистов. Из желающих покорить гору выстроилась очередь в 200 человек, люди стояли на холоде несколько часов.