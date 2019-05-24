Десять человек погибли после опрокидывания лодки в Китае

Десять человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести после того, как в китайской провинции Гуйчжоу перевернулось судно.

Инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая, на реке Бэйпаньцзян. В лодке находились 29 пассажиров.

По состоянию на текущий момент удалось спасти 11 человек, передает «РИА Новости». Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали владельца судна.

Поисково-спасительные работы в настоящий момент продолжаются.

В феврале на Багамах в результате крушения лодки погибли 28 мигрантов с Гаити.