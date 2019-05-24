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Прима-балерина Осипова назвала зверством отказ от еды

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Прима-балерина лондонского Королевского балета Наталья Осипова прокомментировала удивление журналистов, которые увидели у нее в гримерке блюдо с пирожками.

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По словам балерины, она не сидит на диетах и хорошо питается, а во время репетиций и спектаклей никогда не поправляется.

«Не есть — страшное зверство. Ограничивать себя в еде — нездорово. А я не хочу быть нездоровым человеком», — сказала Осипова «Известиям».

Прима добавила, что «в балетной школе мы все страдали от бесконечных диет, а это очень отражается на здоровье».

«Сейчас предпочитаю нормально есть и, если надо, сгонять вес физическим трудом, а не гастрономическими лишениями», — отметила Осипова.

Постановку хореографа Артура Питы с участием балерины можно увидеть на сцене МХАТа имени Горького 24, 25 и 26 мая.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Не есть — страшное зверство»

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