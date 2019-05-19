Тройной притоп: как сестры Мироненко готовятся прославить Сибирь

Тройняшки Наталья, Татьяна и Ирина Мироненко в этом году заканчивают хореографическое училище и поступают на работу в Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко. Это один из лучших профессиональных коллективов народного танца в России, который ведет свою историю с 1946 года и выступает на крупнейших мировых сценических площадках. Сестры готовятся к выпускным экзаменам и уже проходят практику в ансамбле, учат репертуар, готовят необходимые документы