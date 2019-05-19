Тройной притоп: как сестры Мироненко готовятся прославить Сибирь

Тройняшки Наталья, Татьяна и Ирина Мироненко в этом году заканчивают хореографическое училище и поступают на работу в Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко. Это один из лучших профессиональных коллективов народного танца в России, который ведет свою историю с 1946 года и выступает на крупнейших мировых сценических площадках. Сестры готовятся к выпускным экзаменам и уже проходят практику в ансамбле, учат репертуар, готовят необходимые документы
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
За кулисами во время экзаменационного спектакля выпускников факультета народного танца Красноярского хореографического училища
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
19-летние сестры уже перекрасились в блондинок — это одна из непременных составляющих имиджа участниц танцевального коллектива, который является визитной карточкой Сибири на мировой сцене
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Последнее повторение материала перед экзаменом
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Нанесение сценического макияжа
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Татьяна Мироненко на выпускном экзамене факультета народного танца Красноярского хореографического училища, который проходит в Государственном театре оперы и балета
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Народными танцами девочки занимаются с первого класса. Это был выбор мамы, но они признаются, что сейчас это для них не только работа, но и любимое дело. Все попытки сменить сферу деятельности и заняться чем-то другим закончились разочарованием
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Экзаменационная работа Ирины Мироненко на сцене Государственного театра оперы и балета Красноярска
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Сестры практически все время проводят вместе и никогда не устают друг от друга. Признаются, что они всегда на одной волне, если хочется помолчать, то молчат все трое. А присутствие родных людей рядом помогает преодолеть все трудности
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Селфи с альпака Джульеттой в красноярском зоопарке «Роев ручей», где можно развеяться в перерывах между экзаменами
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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Ни классическая хореография, ни современные танцы, по словам сестер, не дают столько положительных эмоций и удовольствия, как исполнение народных танцев
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