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Билл Гейтс с красным клоунским носом поддержал борьбу с детской нищетой

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Фото: twitter.com/BillGates
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Создатель компании Microsoft Билл Гейтс надел на себя красный клоунский нос в рамках ежегодной благотворительной акции по борьбе с детской нищетой — Red Nose Day.

На своей официальной странице в Twitter бизнесмен разместил фотографию, на которой он запечатлен читающим детскую книгу с красным носом. Комментарий предприниматель сопроводил ссылкой на сайт акции, предложив пользователям сети приобрести аналогичные аксессуары для помощи детям.

Ежегодная акция Red Nose Day, символом которой выступает красный клоунский нос, проходит 23 мая. В этот день звезды кино и шоу-бизнеса участвуют в различных мероприятиях по сбору средств на борьбу с детской бедностью в США и по всему миру.

В ноябре прошлого года сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг пожертвовал Университету Джонса Хопкинса $1,8 млрд на образование для малоимущих студентов.

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