Билл Гейтс с красным клоунским носом поддержал борьбу с детской нищетой

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс надел на себя красный клоунский нос в рамках ежегодной благотворительной акции по борьбе с детской нищетой — Red Nose Day.

На своей официальной странице в Twitter бизнесмен разместил фотографию, на которой он запечатлен читающим детскую книгу с красным носом. Комментарий предприниматель сопроводил ссылкой на сайт акции, предложив пользователям сети приобрести аналогичные аксессуары для помощи детям.

This #RedNoseDay, I’m swapping out my usual summer books for something a little different. Learn how you can help end child poverty, one red nose at a time: https://t.co/8z5vwVqiCB pic.twitter.com/KM8VRG4CHY — Bill Gates (@BillGates) May 22, 2019

Ежегодная акция Red Nose Day, символом которой выступает красный клоунский нос, проходит 23 мая. В этот день звезды кино и шоу-бизнеса участвуют в различных мероприятиях по сбору средств на борьбу с детской бедностью в США и по всему миру.

В ноябре прошлого года сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг пожертвовал Университету Джонса Хопкинса $1,8 млрд на образование для малоимущих студентов.