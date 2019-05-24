В Ростовской области построят первую ветроэлектростанцию

В Азовском районе Ростовской области состоялось символическое открытие строительства первой в регионе ветроэлектростанции. Об этом сообщили«Известиям» в Донском правительстве.

Объект мощностью 90 МВт возведут на участке площадью около 133 га к 2020 году. Будущая «Азовская ВЭС» будет стоить более 10 млрд рублей.

В закладке первого камня стройплощадки приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также посол Италии в России Паскуале Терраччано и генеральный директор компании ПАО «Энел Россия» (входит в итальянскую Enel) Карло Палашано.

Голубев отметил, что Ростовская область делает очередной шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России. «До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список «зеленой» генерацией. Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании «Энел Россия», — сказал губернатор Ростовской области.

По его словам, для итальянского партнера будет создан максимально благоприятный режим, чтобы выполнения проекта было «позитивным и результативным».

Азовский ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 300 ГВт*ч в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тыс. т углекислого газа.

Палашано добавил, что строительство в Ростовской области первого объекта возобновляемых источников энергии является историческим событием не только для донского региона, но и для всей России.

Ранее сообщалось, что российская компания РЖД и итальянская Enel заключили соглашение о поставках в Россию электроэнергии.