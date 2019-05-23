Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония вручения знаков отличия состоялась в Екатерининском зале Кремля в четверг, 23 мая.

Первая женщина, возглавившая верхнюю палату российского парламента, была удостоена высшей государственной награды за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность. Президент, в частности, отметил, как много она делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма.

«Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность — всё это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко», — сказал Путин, вручая награду.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян, глава телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин и художник Сергей Андрияка были удостоены орденов Александра Невского, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего российский лидер наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, модельера Валентина Юдашкина и писателя-сатирика Михаила Жванецкого — орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени были вручены актеру и режиссеру Сергею Маковецкому, космонавтам Олегу Новицкому и Андрею Борисенко, а также гендиректору «Организационного комитета – 2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Алексею Сорокину.

Кроме того, эстрадную певицу Ларису Долину, главу Международной федерации футбола Джованни Инфантино, посла КНР в Москве Ли Хуэя и ряд других персон президент наградил орденами Дружбы. А почетное звание заслуженного работника физической культуры Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Симоняну.