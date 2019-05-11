Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.

«Елбасы (лидер нации. — Ред.) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Достык» І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией», — приводит агентство сообщение пресс-службы первого президента.

Ранее, 21 марта, стало известно, что Усманов вошел в список российских миллиардеров, которые получили наибольший доход на продаже активов и дивидендов за 2018 год. Прибыль бизнесмена составила $1,12 млрд.