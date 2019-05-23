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Всероссийский флешмоб по сохранению водоемов стартовал в Самаре

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Фото: Depositphotos
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Всероссийский флешмоб «Вода, я люблю тебя!» стартовал в Самарской области. Он посвящен охране водоемов и развитию культуры водосбережения в обществе. Проект реализует движение ЭКА с использованием гранта президента РФ.

В рамках акции пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и о правильном выборе бытовой химии и экологичной косметики. Участникам расскажут, как помочь в сохранении чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, и научат сберегать воду.

По словам директора движения ЭКА Елены Гороховой, которые приводит НИА «Самара», уже к 2025 году ученые прогнозируют глобальный водный кризис и дефицит пресной воды для 4 млрд человек, или половины населения земли. Задача организаторов акции — поделиться с ее участниками лайфхаками, которые помогут ежедневно сберегать воду и заботиться о ее чистоте.

Флешмоб проводится на портале Ecowiki.ru. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию и выполнить задания, приготовленные организаторами. Также можно поделиться советами по сбережению воды в соцсетях с хештегом #водаялюблютебя.

На этой платформе в течение 2019 года запустят еще 10 флешмобов в рамках акции. Самых активных участников ждут экопризы.

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