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Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка. Соответствующий законопроект одобрило правительство России, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в четверг, 23 мая.

По его словам, документ должен оказать мотивационный эффект, повлиять на демографическое поведение населения, в частности предотвратить откладывание решения о рождении ребенка на более поздний срок, пишет «РИА Новости».

В середине апреля сообщалось, что нуждающиеся семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов, с 2020 года начнут получать выплаты на первенца. Кроме того, кабмин прорабатывает вопрос о введении единовременных выплат на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей. Сумма данного пособия составит 450 тыс. рублей.

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