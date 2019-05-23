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Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете

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Фото: Global Look Press/Armando Gallo
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Актер Джеффри Раш получил рекордные для Австралии $2,87 млн ($1,9 млн долларов США, или 122,2 млн рублей) компенсации по иску о клевете против сиднейского издания Daily Telegraph. Об этом сообщила австралийская телерадиокомпания ABC.

Таким образом, сиднейский таблоид компенсировал свою публикацию, содержавшую недостоверные сведения об актере. Раш подал иск против издательства Nationwide News и журналиста Джонатана Морана в конце 2017 года. Автор публикации обвинил Джеффри Раша в предосудительном поведении в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл, пишет телеканал «360».

Суд первой инстанции постановил издательству, владеющему таблоидом, выплатить артисту 850 тыс. австралийских долларов компенсации, а также дополнительную сумму за понесенные убытки. Представители Daily Telegraph подали апелляцию, однако федеральный суд увеличил общую сумму компенсаций актеру до 2,87 млн австралийских долларов. В Австралии такая выплата по иску о клевете стала рекордной. Известно, что в 2018 году Раш предлагал издателю перемирие в обмен на публичные извинения и $50 тыс., однако газета не согласилась, пишет «Газета.ру».

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