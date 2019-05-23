Не успели стихнуть фанфары инаугурации нового президента Украины и полноценно запуститься избирательный процесс по досрочным выборам парламента, как общественность узнала: против экс-лидера страны Петра Порошенко уже заведено два уголовных дела.

Для украинской политической традиции это процесс органичный и скорее даже обыденный. Масштабно он был запущен еще в 2004 году после так называемой оранжевой революции. Тогда после прихода к власти Виктора Ющенко (Порошенко, кстати, тогда получил должность главы СНБО и тоже был причастен к этому процессу) новая властная команда предприняла массированную атаку через силовые ведомства с уголовным преследованием на представителей Партии регионов и ее лидера Виктора Януковича.

После президентских выборов 2010 года под каток «самого справедливого суда в мире» попала Юлия Тимошенко, на тот момент наиболее сильный конкурент Януковича.

Вишенкой на торте в историях, связанных с преследованием лидеров политического бомонда Украины, стал приговор, вынесенный 2019 году Виктору Януковичу, в котором он был признан виновным в государственной измене. Хотя доказательств этому так и не было представлено, а весь процесс напоминал сериал «Богатые тоже плачут».

На примере Украины вообще очень наглядно можно изучать концепцию цикличности политической истории, особенно в аспекте преследований экс-представителей власти. Теперь время пришло и для Порошенко, тем более что против этого деятеля готовы действовать чуть ли не все представители политической элиты страны.

Так, на данный момент уже заведено два дела. Одно — специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины относительно незаконности действий экс-президента Украины при распределении должностей в государственной компании «Центрэнерго». Второе — Государственным бюро расследований по обвинению в госизмене. В этом деле Порошенко инкриминируется незаконная попытка введения военного положения в стране через организацию сознательной провокации, когда корабли украинских ВМС, нарушив порядок прохождения Керченского пролива, пытались прорваться из Черного в Азовское море.

С большой долей вероятности можно предположить, что это далеко не последние уголовные дела, которые будут открываться против экс-президента.

Во-первых, надо соблюдать украинские политические традиции и Петр Порошенко уж точно не должен стать исключением. Во-вторых, логика внеочередных парламентских выборов подразумевает, что найдется огромное количество политиков, желающих попиариться именно за счет инициирования дел против экс-лидера. В-третьих, за время своего президентства Порошенко издал огромное количество указов, касающихся конфликта в Донбассе. И они более чем сомнительны с точки зрения их конституционности и законности.

В нынешней ситуации очень важным является аспект обоснованности обвинений. Уже сейчас можно прогнозировать, что львиная доля инициированных процессов будет выстроена не на фундаментальной доказательной базе, а на лозунгах и неоднозначных фактах. И тут существует большой риск, что подобные дела будут разваливаться как карточный домик.

Также можно предположить, что в случае инициирования дел, связанных к крупными коррупционными схемами, новое руководство Украины может оказаться под очень сильным давлением со стороны ряда западных государств по недопущению дальнейшего преследования. Так как и немцам, и французам будет сложно объяснять своим избирателям, почему они на протяжении пяти лет поддерживали тотально коррумпированный режим. В то же время на этом треке у новой украинской власти открывается возможность активного сотрудничества с американскими республиканцами относительно попыток влияния режима Порошенко на президентские выборы в США и их открытой поддержки кандидата от демократов.

И самое главное, однозначно, экс-президент Украины должен понести законное наказание за конфликт в Донбассе. Для миллионов жителей региона этот вопрос не может быть дискуссионным. На протяжении пяти лет компетентные органы в ДНР и ЛНР, а также в России собирали доказательную базу преступлений украинского режима против населения региона. И теперь настало время поделиться этими данными с новой украинской элитой. Кстати, это также станет лакмусовой бумажкой их готовности отстаивать права и свободы жителей Донбасса не на словах, а на деле.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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