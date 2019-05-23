Предпринимателя в Новосибирске осудили за травмы ребенка на батуте

В Новосибирске вынесен приговор в отношении предпринимателя после получения ребенком тяжелых травм на батуте. Мужчину приговорили к условному сроку.

По данным следствия, на тканной основе горки-батута образовалась вмятина, в которую левой ногой угодил малолетний ребенок. Он получил травмы, которые были оценены как тяжкий вред здоровью. Суд установил, что директор коммерческой организации не разработал инструкцию по охране труда для персонала, в результате чего и возникло повреждение батута. Об этом сообщает vn.ru.

Кроме того, руководитель не обеспечил испытания аттракциона и ежедневную проверку его состояния. Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Предприниматель приговорен к одному году лишения свободы условно.