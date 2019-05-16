Прямой эфир

Девочка сломала ногу при прыжках на батуте в Биробиджане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция проводит проверку по факту происшествия на надувных батутах в Биробиджане. Девочка выпала с аттракциона и сломала ногу.

Инцидент произошел в микрорайоне имени Бумагина. По данным правоохранительных органов, девочка играла на батутах во время прогулки с бабушкой. Вылетев с аттракциона, пострадавшая получила перелом берцовой кости ноги. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

По факту происшествия проводится проверка. Кроме того, полиция проверяет наличие документов и соблюдение техники безопасности на других аттракционах в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за упавшего батута погибли два ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей пострадали на упавшем батуте в Иркутске
Дело возбудили в Уфе по факту травмирования ребенка на батутах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017