Девочка сломала ногу при прыжках на батуте в Биробиджане

Полиция проводит проверку по факту происшествия на надувных батутах в Биробиджане. Девочка выпала с аттракциона и сломала ногу.

Инцидент произошел в микрорайоне имени Бумагина. По данным правоохранительных органов, девочка играла на батутах во время прогулки с бабушкой. Вылетев с аттракциона, пострадавшая получила перелом берцовой кости ноги. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

По факту происшествия проводится проверка. Кроме того, полиция проверяет наличие документов и соблюдение техники безопасности на других аттракционах в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за упавшего батута погибли два ребенка.