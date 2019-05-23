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Таможеннику вынесли приговор по делу о взятках в Калининграде

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В Калининграде суд вынес приговор инспектору таможенного поста МАПП Мамоново-2, который обвинялся в получении взяток от водителей большегрузов. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Было установлено, что сотрудник таможни выпускал на территорию Калининградской области автомобили, которые перевозили товар без специального разрешения. За свою «работу» мужчина получал взятки.

В общей сложности за незаконные действия подсудимый получил более 500 тыс. рублей, пишет ИА FlashNord.

Суд признал бывшего сотрудника таможни виновным в 28 эпизодах мошенничества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев с отбывание в колонии общего режима.

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