Свыше 10 кг насвая пытались провезти на Кубань

Пассажир попытался провезти на Кубань больше 10 кг насвая в пакетах из-под сока. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Инцидент произошел в аэропорту Сочи. В багаже пассажира рейса Ташкент–Сочи сотрудники таможни обнаружили упакованное в пакеты из-под сока и полиэтиленовых пакетах гранулированное вещество темно-зеленого цвета. Общая масса незадекларированного вещества превысила 10 кг. Экспертиза установила, что вещество оказалось насваем.

Провезти его пытался 29-летний гражданин Узбекистана. По его словам, сосательный табак он купил для себя и друзей в подарок. Он также отметил, что не знал, что данный товар необходимо декларировать, и не был в курсе, что существуют ограничения на его ввоз в Россию. В отношении пассажира возбуждено административное дело.

17 мая РУСАДА предупредило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая.