В Татарстане приступят к сборке нового самолета

«Ростех» построит в Республике Татарстан завод по выпуску самолетов малой авиации. Новый Т-500 заменит знаменитый «кукурузник» АН-2. Летательный аппарат будут использовать для авиахимработ в сельском хозяйстве и для мониторинга окружающей среды. Летчику не обязательно быть в кабине: создадут и беспилотную модификацию. Строительство аэропроизводства планируется завершить в 2022 году.