Прямой эфир

Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

0
Фото: Courtesy of Instagram @banksy/Social Media via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный стрит-арт художник Бэнкси без приглашения принял участие в 58-м Венецианском биеннале современного искусства и выставил на одной из городских улиц свою картину Venice Oil («Венеция в масле») с изображением огромного круизного лайнера в одном из каналов города. Об этом художник рассказал на своей странице в Instagram.

«Выставляю свою работу для Венецианском биеннале. Хоть это и самое крупное и престижное событие в мире искусства, меня по какой‑то причине туда не пригласили», — говорится в комментарии к посту.

Огромный круизный корабль, втиснувшийся в узкий канал, Бэнкси изобразил сразу на нескольких холстах, сложив их вместе. Таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Сайт kp.ru уточняет, что гигантские круизные суда на самом деле представляют для Венеции большую проблему, поскольку загрязняют воду.

Как отмечает телеканал «360», художник вместе с картиной недолго пробыл на улице. По некоторым данным, его прогнали полицейские.

В феврале сообщалось, что изрезанную шредером картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставили в музее современного искусства в германском Баден-Бадене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
В Париже похитили работу Бэнкси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017