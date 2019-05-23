МВД тестирует аппарат по распознаванию лиц

Сотрудники МВД смогут установить личность человека без проверки документов. Сейчас ведомство начало тестирование новых видеорегистраторов, которые смогут дистанционно распознавать лица и быстро обмениваться информацией. Подобным образом будут работать и очки со встроенным интерфейсом. Прямо перед глазами полиции появится информация о человеке.