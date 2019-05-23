Первый российский электрокар появится в продаже в декабре
Электрокар Zetta российского производства можно будет купить уже в декабре за 450 тыс. рублей. К концу текущего года выйдет около 10 опытно-промышленных образцов. Трехдверная Zetta на 99% собирается из российских деталей.
Электрокар Zetta российского производства можно будет купить уже в декабре за 450 тыс. рублей. К концу текущего года выйдет около 10 опытно-промышленных образцов. Трехдверная Zetta на 99% собирается из российских деталей.