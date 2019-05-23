Forbes назвал самого богатого наследника в России

Журнал Forbes в четверг, 23 мая, признал самым богатым наследником в России Юсуфа Алекперова — сына президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Наследство Юсуфа составляет $21,8 млрд. Отмечается, что он не работает в «Лукойле» и занимается своим бизнесом, но по завещанию он получит принадлежащий отцу пакет акций компании, однако управлять ею не будет.

13 марта Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России. В их число вошли 14 бизнесменов, которые развелись либо никогда не были женаты. На первом месте рейтинга оказался 54-летний владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, чье состояние оценивается в $15,1 млрд. Он развелся более 10 лет назад, у него четверо детей.

Второе место в списке «свободных» предпринимателей занял 52-летний владелец инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович с состоянием $12,4 млрд. Он также разведен, есть семеро детей.

Замыкает тройку лидеров владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние — $9,8 млрд. Официально женат бизнесмен никогда не был.