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Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Вооруженные силы США отправили два корабля через Тайваньский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 23 мая.

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По словам представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса, «транзит кораблей показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Вооруженные силы Тайваня контролировали транзит, и во время него ничего необычного не происходило.

Ранее подобные действия США уже неоднократно вызывали возмущение у Китая. В 2018 году китайские СМИ сообщили, что на фоне все более агрессивной позиции Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай будет вынужден нарастить арсенал ядерных вооружений.

24 апреля Китай выразил протест Соединенным Штатам за планируемые поставки оружия Тайваню. По предварительным данным, речь идет о контракте на сумму в $500 млн.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана покинули Китай. Неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

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